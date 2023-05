Tiers-lieu Paysan de la Martinière

Si vous le souhaitez, décrivez-ici votre tiers-Lieu

Située dans le pays roannais, La Martinière est au croisement des ruralités. Monde paysan et néo rural, local et national : c’est un espace protéiforme au service du territoire.Nous nous engageons dans une réflexion sur de nouveaux modèles agricoles et sur la valorisation des espaces ruraux dans le contexte de la transition écologique.La Martinière est d’abord une ferme qui regroupe historiquement de l’élevage porcin, de la viticulture et du maraîchage bio. Nos activités sont aussi orientées autour de jardins partagés, d’espaces d’expérimentations (agricoles, architecturaux, paysagers, artisanaux), d’un atelier de conception et de fabrication partagé, d’espaces d’accueil professionnels, de formation et de résidence.Le tiers-lieu est labellisé Fabrique de Territoire depuis 2021.